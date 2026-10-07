Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок. Такая информация опубликована в материалах торгов. Это была уже четвертая попытка РЖД избавиться от данного актива, однако инвесторов до сих пор не нашлось.

Стоимость Рижского вокзала оценивается в 4 миллиарда рублей. Лот включал само здание вокзала общей площадью почти 4 тысячи тысячи квадратных метров, а также нежилое двухэтажное здание и земельный участок. Землю будущему собственнику, когда таковой появится, передадут в субаренду.

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