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07 октября, 07:15

Экономика

Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

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Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок. Такая информация опубликована в материалах торгов. Это была уже четвертая попытка РЖД избавиться от данного актива, однако инвесторов до сих пор не нашлось.

Стоимость Рижского вокзала оценивается в 4 миллиарда рублей. Лот включал само здание вокзала общей площадью почти 4 тысячи тысячи квадратных метров, а также нежилое двухэтажное здание и земельный участок. Землю будущему собственнику, когда таковой появится, передадут в субаренду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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