Поиски альпинистов в Безенгийском ущелье приостановили до утра

Поиски пропавших альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии приостановлены до утра: найдены 11 погибших, 6 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели подготовили тела к эвакуации и разбили базовый лагерь, но добраться до места смогли не все из-за непогоды и риска новой лавины.

Президент Лавинной ассоциации России Павел Черноус пояснил, что причиной трагедии, скорее всего, стал не сход снега, а обвал ледника, который спровоцировал лавину. Он отметил, что такие зоны известны специалистам, но точно предсказать момент обвала невозможно.

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