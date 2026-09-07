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07 сентября, 21:15

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В Москве наградили победителей конкурса "Московские мастера"

В Москве наградили победителей конкурса "Московские мастера"

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В Москве наградили победителей ежегодного конкурса "Московские мастера", в котором участвовали специалисты из промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта, социальной, культурной сфер, здравоохранения и безопасности. В этом году впервые соревновались проводники пассажирских вагонов и акушерки.

Всего в конкурсе приняли участие работники более двух тысяч городских предприятий, победителями и призерами стали 126 человек. Средний возраст финалистов – 35 лет, многие выросли в трудовых династиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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