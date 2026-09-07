Уроки по кибербезопасности прошли в 70 школах по всей стране

Уроки по кибербезопасности провели для российских школьников. Занятия прошли более чем в 70 школах по всей стране – от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Шестиклассникам рассказали о распространенных схемах мошенничества и способах защитить себя в интернете. Отдельно школьникам объяснили, почему с развитием ИИ в Сети становится больше дипфейков и почему не стоит доверять всему, что они видят и слышат онлайн.

Подробнее – в эфире телекнаала Москва 24.