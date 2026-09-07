Эксперт прокомментировал сход лавины в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски шестерых альпинистов, пропавших после схода лавины. По словам президента Лавинной ассоциации России Павла Черноуса, произошедшее могло быть связано не только со снежной лавиной, но и со срывом ледника, который спровоцировал сход.

Специалист отметил, что точно определить время и место такого природного явления невозможно. Можно лишь обозначить предварительный период повышенной опасности.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.