В Донецке благодаря столичным специалистам отремонтировали школу

В Донецке благодаря столичным специалистам капитально отремонтировали школу № 9 имени П. Ю. Клименко. Ремонт в здании провели впервые почти за 50 лет.

В школе обновили учебные помещения. Здание ранее неоднократно подвергалось обстрелам, на фасаде оставались повреждения.

По словам директора школы Елены Глущенко, после ремонта учебное заведение стало более современным и комфортным для детей. Какую еще помощь Москва оказывает Донецку и Луганску? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.