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07 сентября, 23:00

Общество

В Донецке благодаря столичным специалистам отремонтировали школу

В Донецке благодаря столичным специалистам отремонтировали школу

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В Донецке благодаря столичным специалистам капитально отремонтировали школу № 9 имени П. Ю. Клименко. Ремонт в здании провели впервые почти за 50 лет.

В школе обновили учебные помещения. Здание ранее неоднократно подвергалось обстрелам, на фасаде оставались повреждения.

По словам директора школы Елены Глущенко, после ремонта учебное заведение стало более современным и комфортным для детей. Какую еще помощь Москва оказывает Донецку и Луганску? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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