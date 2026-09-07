Из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли 11 человек

В Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли 11 альпинистов. ЧП произошло в Безенгийском ущелье. Под снежную массу попала группа из 33 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, 10 участников группы смогли самостоятельно спуститься, еще 6 человек были спасены и доставлены в медицинские учреждения. Судьба еще 6 альпинистов остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.