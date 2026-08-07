Новости мира: в индийском штате Ассам жертвами наводнений стали 97 человек

В индийском штате Ассам жертвами наводнений стали 97 человек. Всего в 15 округах пострадали почти 170 тысяч человек. Инфраструктура округов серьезно повреждена: пострадали дамбы, дороги и мосты. Для поддержки населения в шести округах развернуты более 100 лагерей временного размещения и пунктов выдачи помощи.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Японии. В этот момент в больнице города Яцусиро проходили 4 операции. На кадрах с камер, разлетевшихся по Сети, видно, что во время мощнейших толчков врачи бросились удерживать пациента на столе. Они своими телами закрывали его от падающих предметов и оборудования. Благодаря героизму и слаженности работы врачей, все операции прошли успешно и ни один пациент не пострадал.

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