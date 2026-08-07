Покупка сока обернулась для москвички снятием побоев и обращением в полицию. Охранница заподозрила ее в краже товара и грубо потребовала предъявить чек. Его у девушки не оказалось.

По ее словам, он упал за кассовое оборудование в зоне самообслуживания. Однако даже после того, как квитанцию нашли, конфликт с сотрудницей ЧОП не закончился. Она нанесла покупательнице два телесных повреждения в левую височную область.

Как показывают соцсети, это не единственный случай, когда бдительность охраны перетекает в превышение полномочий.

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