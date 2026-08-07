В деле блогера Лерчек обнаружили фигурантов, скрывшихся от следствия и суда

В уголовном процессе по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) есть фигуранты, которые входили в преступную группу. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на материалы суда.

Фигуранты скрылись от предварительного следствия и суда. Материалы в их отношении выделены в отдельное производство.

Саму Чекалину 31 июля Гагаринский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере свыше 760 миллионов рублей. Кроме того, в течение 3 лет ей запрещено продвигать свой бренд в интернете.

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