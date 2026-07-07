Омбудсмен Ярославская прокомментировала инцидент с ребенком в районе Алтуфьево

Инцидент с публичным унижением ребенка в Москве не должен ограничиться только профилактическими мерами, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Речь идет о случае в Алтуфьевском районе, где женщина заставила сына встать на колени и поцеловать ей ноги в качестве наказания. По словам Ярославской, по факту произошедшего проводится проверка. В отношении матери составили административный протокол.

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