Новости мира: 18 человек пострадали в результате взрывов в Дамаске

Не менее 18 человек пострадали в результате взрывов в Дамаске. Среди раненых оказались 4 сотрудника полиции, сообщили в МВД Сирии. Одно взрывное устройство находилось в мусорном контейнере, а второе в припаркованном автомобиле рядом с отелем, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в момент взрывов политика там не было.

На Кубе произошел масштабный блэкаут. Электроснабжение полностью отключилось по всей стране из-за сбоя в работе Национальной электросети. Компания-оператор заявила, что выясняет причины аварии. В министерстве энергетики Кубы сообщили, что восстановительные работы уже начались.

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