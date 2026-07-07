Российская армия нанесла массированный удар по тыловым объектам Украины

Российская армия нанесла новый массированный удар высокоточным оружием по тыловым объектам на Украине. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Российские войска ведут наступление на всех направлениях, включая Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области. После освобождения Константиновки открывается дорога к Славянско-Краматорской агломерации, а также завершается разгром группировки ВСУ в Красном Лимане.

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