В Лужниках прошел фестиваль, посвященный ралли "Шелковый путь"

В Лужниках состоялся спортивный фестиваль, посвященный международному ралли "Шелковый путь", куда прибыли участники гонок и уникальная техника. Гости мероприятия смогли увидеть выставку гоночных автомобилей, а также пообщаться с российскими пилотами, которые много лет участвуют в соревнованиях высшей категории сложности.

Отдельное внимание было уделено болиду, созданному специально для ралли-рейдов и собранному в условиях команды непосредственно перед стартом. На площадке также прошли показательные выступления каскадеров, включая заезды мотоциклистов внутри металлического шара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.