В Москве запустят до 15 беспилотных трамваев до конца года

До конца года в Москве запустят до 15 беспилотных трамваев – они выйдут еще на два маршрута. Перевозить пассажиров готовятся и беспилотные поезда в метро. Это является полностью московской разработкой.

Трамваи следуют по маршруту полностью в беспилотном режиме, то есть автоматически открывают и закрывают двери, а также контролируют дистанцию между вагонами. Сотрудники трамвайного управления столичного метрополитена только наблюдают за работой самой системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.