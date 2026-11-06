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06 ноября, 22:30

Транспорт

В Москве запустят до 15 беспилотных трамваев до конца года

В Москве запустят до 15 беспилотных трамваев до конца года

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До конца года в Москве запустят до 15 беспилотных трамваев – они выйдут еще на два маршрута. Перевозить пассажиров готовятся и беспилотные поезда в метро. Это является полностью московской разработкой.

Трамваи следуют по маршруту полностью в беспилотном режиме, то есть автоматически открывают и закрывают двери, а также контролируют дистанцию между вагонами. Сотрудники трамвайного управления столичного метрополитена только наблюдают за работой самой системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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