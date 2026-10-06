В России предложили сделать майские праздники непрерывными. С инициативой выступили в Общественной палате. Там считают, что можно объединить выходные за счет некоторых праздничных дней в холодное время года.

Предприниматель Владимир Михайлов заявил, что такое решение приведет к неравным условиям для работников, а также будет невыгодным для работодателей. В то же время организатор праздничных мероприятий Руслан Лойм одобрил идею. По его мнению, так россияне смогут больше времени уделять семье.

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