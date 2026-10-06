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Новости

06 октября, 22:30

Транспорт

Агрегаторы служб доставки поддержали тестирование курьеров на знание ПДД в Москве

Агрегаторы служб доставки поддержали тестирование курьеров на знание ПДД в Москве

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Курьеры в Москве будут каждый год подтверждать знания ПДД

Представители крупных агрегаторов службы доставки поддержали введение обязательного тестирования для курьеров в Москве. С 15 октября без успешной сдачи теста сотрудника не будут допускать к заказам.

Проверять будут знание ПДД и стандартов работы, для допуска нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. В компаниях также проводят собственную проверку знаний: для курьеров на велотранспорте разработали видеокурс с обязательным итоговым тестом. Его уже прошли более 112 тысяч сотрудников.

Результаты тестирования будут действовать в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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