Агрегаторы служб доставки поддержали тестирование курьеров на знание ПДД в Москве

Представители крупных агрегаторов службы доставки поддержали введение обязательного тестирования для курьеров в Москве. С 15 октября без успешной сдачи теста сотрудника не будут допускать к заказам.

Проверять будут знание ПДД и стандартов работы, для допуска нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. В компаниях также проводят собственную проверку знаний: для курьеров на велотранспорте разработали видеокурс с обязательным итоговым тестом. Его уже прошли более 112 тысяч сотрудников.

Результаты тестирования будут действовать в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.