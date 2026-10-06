Круглогодичная спортивная площадка появится в районе Бирюлево Западное

В Москве продолжается благоустройство городских пространств. В Бирюлево Западном создают круглогодичную спортивную площадку. Зимой здесь можно будет кататься на коньках, а летом заниматься баскетболом, волейболом и бадминтоном.

Также там обустроят теплую раздевалку, медпункт, комнату матери и ребенка, помещение для хранения инвентаря, пост охраны и систему видеонаблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.