Синоптики заявили, что "переобувать" машины на зимнюю резину в столичном регионе рано

"Переобувать" машины на зимнюю резину в столичном регионе пока рано. Как сообщают синоптики, на летней можно ездить еще как минимум месяц.

В ближайшее время серьезного похолодания не ожидается. Менять резину нужно будет, когда устойчивая среднесуточная температура перешагнет отметку в плюс 5 градусов. Можно запланировать "переобувку" на конец октября или начало ноября.

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