В Москве открыли первый в России кластер электробатарей

В Москве открыли первый в России кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. Он работает на территории ОЭЗ "Технополис "Москва".

В состав кластера входят две фабрики. Одна из них будет выпускать компактные аккумуляторы для беспилотников и других устройств, вторая – тяговые батареи для электротранспорта. Мощности нового завода позволяют производить до 50 тысяч батарей в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

