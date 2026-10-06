Курьеры в Москве будут каждый год подтверждать знания ПДД

Каждый год курьерам в Москве придется подтверждать знания правил дорожного движения. Обязательное тестирование введут с 15 октября. Проверку будут проводить на базе информационной системы "Аналитика работы такси".

Эксперты отмечают, что требования должны помочь сделать передвижение курьеров безопаснее для пешеходов и автомобилистов. При этом правила дорожного движения регулярно меняются, поэтому курьерам необходимо следить за актуальными требованиями.

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