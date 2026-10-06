Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 14:00

Транспорт

Курьеры в Москве будут каждый год подтверждать знания ПДД

Курьеры в Москве будут каждый год подтверждать знания ПДД

Пассажирам прибывающих рейсов начали измерять температуру в Шереметьево

Владельцам электромобилей в Москве начислили транспортный налог при нулевой ставке

Аэропорт Внуково принял 49 рейсов и отправил 62 после снятия ограничений

Трамвайная линия протяженностью 1,5 км появится в Останкине

В Москве ввели новый тест для курьеров

Курьеров в Москве обяжут сдавать тест на знание ПДД

Пассажирам на борту самолетов в Шереметьево начали измерять температуру

Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

Около 250 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах 6 октября

Каждый год курьерам в Москве придется подтверждать знания правил дорожного движения. Обязательное тестирование введут с 15 октября. Проверку будут проводить на базе информационной системы "Аналитика работы такси".

Эксперты отмечают, что требования должны помочь сделать передвижение курьеров безопаснее для пешеходов и автомобилистов. При этом правила дорожного движения регулярно меняются, поэтому курьерам необходимо следить за актуальными требованиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАнгелина Удовенко

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика