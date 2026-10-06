Юрист рассказала, чем опасно хранение вещей в фасадных корзинах

Хранить крупногабаритные и мелкие вещи в фасадных корзинах запрещено. Это нарушает жилищное, пожарное и градостроительное законодательство, рассказала судебный юрист и общественный деятель Елена Шалатон.

Конструкция может не выдержать нагрузки и представлять угрозу для окружающих. Если упавшие вещи причинят вред человеку или повредят чужое имущество, собственник квартиры может понести материальную и уголовную ответственность.

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