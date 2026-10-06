06 октября, 13:30Общество
Юрист рассказала, чем опасно хранение вещей в фасадных корзинах
Хранить крупногабаритные и мелкие вещи в фасадных корзинах запрещено. Это нарушает жилищное, пожарное и градостроительное законодательство, рассказала судебный юрист и общественный деятель Елена Шалатон.
Конструкция может не выдержать нагрузки и представлять угрозу для окружающих. Если упавшие вещи причинят вред человеку или повредят чужое имущество, собственник квартиры может понести материальную и уголовную ответственность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.