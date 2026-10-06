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06 октября, 08:30

Общество

ВОЗ дала рекомендации организаторам массовых мероприятий

ВОЗ дала рекомендации организаторам массовых мероприятий

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ВОЗ призывает организаторов массовых мероприятий заранее готовиться к жаре и другим погодным рискам. Рекомендуется обеспечивать зрителей питьевой водой, пунктами охлаждения и медицинской помощью.

В Москве погодные условия при проведении массовых мероприятий уже учитывают. Летом посетителям бесплатно раздают воду, в холодную погоду предлагают горячие напитки, а при предупреждении МЧС о непогоде мероприятия переносят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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