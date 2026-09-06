Ушаков заявил, что переговоры Путина с делегацией из США в Кремле прошли конструктивно

Переговоры Владимира Путина с делегацией из США в Кремле прошли конструктивно. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он раскрыл подробности встречи, которая длилась больше трех часов. Путин изложил спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру ситуацию в зоне проведения спецоперации и подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

Переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Также стороны подробно обсудили экономическую тематику и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты.

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