Новости мира: маршрутку взорвали в пригороде Дамаска

Маршрутку взорвали в пригороде Дамаска в Сирии. 2 человека погибли, еще 17 ранены. Самодельная бомба сработала в салоне микроавтобуса. Ближайшие больницы и службы скорой помощи приведены в режим повышенной готовности.

Море выносит тела мигрантов из Марокко, погибших во время массового проникновения на территорию Испании. Их находят на побережье автономного города Сеута. Вице-президент города уже подтвердил гибель около сотни человек, которые пытались нелегально пройти границу.

В Индии растет число жертв наводнения в штате Ассам на северо-востоке страны. Власти обнаружили уже 97 тел погибших. Сильные дожди обрушились на регион в конце июля – реки вышли из берегов и прорвали дамбы. В зоне бедствия оказались более 500 сел. В них разрушены дома и смыты посевы. Из затопленных районов эвакуировали 75 тысяч человек. Всего от наводнения пострадали 160 тысяч жителей штата.

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