06 августа, 23:30Город
Гигантскую строительную каску запустили по Москве-реке
Необычную плавучую инсталляцию запустили от акватории Южного речного порта в Москве. На барже установлена надувная строительная каска высотой более 6 метров.
Каска выполнена в фирменных цветах градостроительного комплекса Москвы и украшена логотипом "70 лет Дню строителя". Маршрут проходит по Москве-реке через центр столицы. Все это символизирует гордость и масштаб профессии градостроителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.