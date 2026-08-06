Гигантскую строительную каску запустили по Москве-реке

Необычную плавучую инсталляцию запустили от акватории Южного речного порта в Москве. На барже установлена надувная строительная каска высотой более 6 метров.

Каска выполнена в фирменных цветах градостроительного комплекса Москвы и украшена логотипом "70 лет Дню строителя". Маршрут проходит по Москве-реке через центр столицы. Все это символизирует гордость и масштаб профессии градостроителя.

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