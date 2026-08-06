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Новости

Новости

06 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

"Новости дня": босоногую тропу проложили на Цветном бульваре

"Новости дня": Московский зоопарк показал, как белая медведица копается в сугробе в жару

Станцию метро "Липовая роща" планируют открыть в Москве в 2027 году

Грузовик загорелся на внешней стороне 54-го километра МКАД

В Москве открыли фотовыставку, посвященную 440-летию Самары

В Крылатском начался ремонт основного здания спорткомплекса

В Москве прошел XIV Международный евразийский форум "Такси"

Москвичи и туристы могут посетить интерактивные пространства и кинотеатры в парках

Собянин: открыт ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы

В Москве заработал Ситуационный центр градостроительного комплекса столицы. Это высокотехнологичное пространство общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Там разместились службы мониторинга строительных объектов города и управление чрезвычайными ситуациями на стройплощадках. Они контролируют почти 2 тысячи строек, в том числе социальной и деловой инфраструктуры, а также жилых домов, метро и дорог.

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Службы перевозчика работают в усиленном режиме. Они информируют и обслуживают клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Информация об экологическом классе бензина появится на автозаправках, сообщили в Минэнерго. Правительство продлило разрешение на производство и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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