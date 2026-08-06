Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

В Москве заработал Ситуационный центр градостроительного комплекса столицы. Это высокотехнологичное пространство общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Там разместились службы мониторинга строительных объектов города и управление чрезвычайными ситуациями на стройплощадках. Они контролируют почти 2 тысячи строек, в том числе социальной и деловой инфраструктуры, а также жилых домов, метро и дорог.

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Службы перевозчика работают в усиленном режиме. Они информируют и обслуживают клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Информация об экологическом классе бензина появится на автозаправках, сообщили в Минэнерго. Правительство продлило разрешение на производство и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года.

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