Мастер-класс по созданию анимации от "Союзмультфильма" состоится в Москве 8 августа

Цирковое шоу с участием лам и альпак, мастер-класс от "Союзмультфильма", диджей-сет и другие мероприятия пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве" 8 и 9 августа. Подробнее о предстоящих событиях – в нашем материале.

Определить "чайную ауру" и посетить лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные творческие и обучающие мастер-классы ждут москвичей на площадках "Московских сезонов" 8 и 9 августа. На Сухонской улице в локации "Летний лагерь" на протяжении двух дней с 12:00 до 18:45 пройдут занятия, посвященные походам и путешествиям. Участники создадут пазлы и настольные игры, задекорируют полотенце для пикника, разберутся в принципах работы компаса, изучат полезные свойства различных растений и освоят технику вязания туристических узлов.

Кроме того, 8 августа в 13:30 на Матвеевской улице состоится практическое занятие от студии "Союзмультфильм". Под присмотром профессионалов юные гости попробуют себя в роли режиссеров: пройдут все этапы создания анимации, от задумки и проработки героев до покадровой записи, чтобы в итоге создать настоящий мультфильм.

Фестивальные площадки "Московских сезонов" на площади Славы, Городецкой улице и улице Перерве приглашают 8 и 9 августа всех желающих на бесплатные занятия в летних кинодомах. Посетители смогут освоить базовые навыки видеосъемки, подготовить вопросы для интервью и смастерить собственную кинохлопушку. Также в программе – создание уникальных мультипликационных персонажей, театра теней, постановка миниатюрных сцен и полноценного мини-спектакля.

Любителей музыки приглашают в субботу на площадку "Московских сезонов" на улице Хачатуряна. В 12:00 композитор Константин Агванян раскроет секреты создания современных композиций. В 13:00 его сменит модельер-конструктор Александр Храмов с рассказом об исторических локациях для отдыха в Москве. Завершит программу в 14:00 художник декоративно-прикладного искусства Ксения Храмова, которая проведет тематическое занятие, посвященное образу отдыха в полотнах великих художников.

В воскресенье в 12:00 на этой же локации лекционную программу откроет Константин Агванян с темой, посвященной истокам музыки и ее пониманию. В 13:00 Ксения Храмова обсудит с гостями летние тенденции в женском гардеробе, а в 14:00 она же познакомит слушателей с традициями, развлечениями и забавами, которые были популярны в России на рубеже XIX–XX веков.

Выставка "Российская военная форма: конец XVII – начало XX века" откроется 9 августа в 11:00 в музее-заповеднике "Коломенское". Основу экспозиции составит частная коллекция президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова. Гости увидят более 100 акварелей советского графика Романа Черных. Выставка покажет эволюцию армейского мундира от петровских времен до Первой мировой войны. Центром программы станет масштабная панорама Бородинского сражения. Вход свободный.

В этот же день с 13:00 до 17:00 на Новом Арбате откроется бесплатная интерактивная площадка "Открой свой чай", которая разместится в арт-павильоне "Коробка конфет" около зоны "Московское чаепитие". Посетителям предложат продегустировать фирменный чай "Москва", различные сорта меда и варенья, а также пройти специальный опрос для определения своей "чайной ауры". Кроме того, для гостей подготовят игры "Баланс" и "Попади в цель" на проверку ловкости и меткости.

Цирковое шоу и диджей-сет

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

7 августа в 17:00 флагманская площадка в парке "Усадьба Трубецких" приглашает участников на творческое состязание "Этнический узор". Всем желающим предстоит нарисовать на асфальте то, что отражает культурное наследие и традиционные мотивы разных этносов. Организаторы раздадут разноцветные мелки и выделят место для творчества.

На следующий день, 8 августа, также в 17:00 праздничную эстафету перехватит окружная площадка в парке "Сад будущего", где развернется цирковое шоу. Артисты выступят вместе с дрессированными питомцами: ламами, хорьками, собаками, альпаками и кроликами. Публику ждут интерактив от клоунов, шоу огромных мыльных пузырей, а также номера мирового класса, в числе которых "Чупа-чупс-шоу" и уникальное выступление артиста, удостоенного Гран-при знаковых цирковых фестивалей. Посетить представление могут и взрослые, и дети без предварительной записи.

Кроме того, выступление воспитанников танцевального направления летнего лагеря "Молодежь Москвы" состоится 8 августа в 18:00. На городской сцене "Круг" в рамках фестиваля "Театральный бульвар" начинающие исполнители, хореографы и пластические актеры покажут творческие постановки, передающие динамику, энергию, неповторимый облик и многогранность столицы.

Также благотворительный фестиваль "Время добра. Лето" пройдет 8 августа в "Сокольниках", "Северном Тушине", парке 850-летия Москвы, на "Красногвардейских прудах" и у центра "Место встречи "Баку". На бесплатных воркшопах гости смастерят подарки для благотворительных фондов, полезные вещи и открытки для участников СВО, а также семейные поделки вроде птичьих кормушек и картин из природных материалов. Здесь же получится познакомиться с волонтерством и узнать, как развить собственные соцпроекты.

Бесплатное интерактивное занятие "Для СВОих" состоится 9 августа в 10:00 по адресу улица Академика Янгеля, дом 4. Здесь посетителям предложат научиться плести маскировочные сети. Участники разберут методики и самостоятельно сделают фрагмент на специализированном станке, весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.

Кроме того, сделать праздничные открытки ко Дню Военно-воздушных сил и передать их бойцам СВО можно будет 9 августа с 10:00 до 20:00 у театра "Поколение". Семейный мастер-класс организуют на окружной площадке "Мой район", расположенной по адресу 1-я Новокузьминская улица, дом 1.

Музыкальная вечеринка в духе 1990-х пройдет 9 августа в 19:00 на флагманской площадке проекта "Мой район" по адресу Юрловский проезд, дом 8. Центральной частью развлекательной программы станет концерт коллектива "Потехин-Бэнд", руководителем которого является Алексей Потехин, один из создателей культовой поп-группы "Руки Вверх!".

Также в этот вечер исполнят знаковые хиты ушедшей поры, после чего начнется танцевальный марафон под сеты диджея Фемы. Посетители смогут поучаствовать в конкурсе костюмов, победителям и призерам которого вручат памятные подарки и награды.

На протяжении всего праздника для гостей будут открыты различные интерактивные зоны. Юных посетителей ждут развивающие мастер-классы и развлечения с аниматорами, в то время как взрослая аудитория сможет посетить хореографический урок под названием "Эстетика движения". Попасть на мероприятие можно бесплатно и без предварительной записи.