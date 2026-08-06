Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, который пострадал в результате атак ВСУ на складские комплексы. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Также, по словам министра, в данный момент готовится прогноз социально-экономического развития. В него закладываются все ключевые макроэкономические параметры, включая текущую конъюнктуру на топливном рынке.

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