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06 августа, 19:15

Экономика

Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

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Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, который пострадал в результате атак ВСУ на складские комплексы. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Также, по словам министра, в данный момент готовится прогноз социально-экономического развития. В него закладываются все ключевые макроэкономические параметры, включая текущую конъюнктуру на топливном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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