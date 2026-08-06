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06 августа, 17:15

Безопасность

В России призвали ввести обязательные запоры на окна для безопасности детей

В России призвали ввести обязательные запоры на окна для безопасности детей

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В России нужно ввести обязательные запоры на окна для безопасности детей. Об этом заявила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, их нужно устанавливать на всех окнах, вне зависимости от этажности и вне зависимости от того, вторичное это жилье или новостройка.

В Раменском 6 августа погибли женщина и ее трехлетний ребенок – мать пыталась удержать сына, когда тот начал падать из окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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