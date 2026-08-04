04 августа, 14:45Технологии
Пользователи за границей смогут зайти на сайты российских банков, сменив браузер
Смена браузера позволит пользователям, находящимся за границей, продолжить пользоваться сайтами российских банков, заявил экономист Максим Чирков.
По его словам, банковская ИT-инфраструктура быстро адаптируется к изменениям. В дальнейшем могут появиться и другие инструменты, которые позволят клиентам получать доступ к банковским сервисам через зарубежные браузеры, считает эксперт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.