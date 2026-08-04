Пользователи зарубежных браузеров столкнулись с проблемами при входе на сайты российских банков из-за отсутствия необходимых сертификатов безопасности. В банках рекомендуют использовать браузеры с поддержкой российских сертификатов, например "Яндекс. Браузер".

Как объяснил разработчик ИИ, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин, отличие браузеров в указанной ситуации заключается именно в наличии предустановленных сертификатов безопасности.

По его словам, "Яндекс. Браузер" настроен для работы в российском сегменте интернета и содержит необходимые настройки безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.