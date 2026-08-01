01 августа, 07:35Политика
Правительство РФ утвердило список обязательных к предустановке приложений
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Правительство РФ утвердило перечень программ, разработанных в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые с 2027 года должны быть предварительно установлены на смартфоны, планшеты и компьютеры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
В перечень для смартфонов и планшетов вошли следующие приложения:
- "Яндекс Браузер";
- "Яндекс с Алисой";
- "Яндекс Карты";
- "2ГИС";
- "Яндекс Диск";
- "Почта Mail.ru";
- "Макс";
- "Дзен";
- "VK Видео";
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники";
- Mir Pay;
- "Госуслуги";
- "МойОфис";
- антивирус "Лаборатории Касперского";
- RuStore;
- "ЛитРес";
- "Честный знак".
По сравнению с перечнем на 2026 год, из списка исчез голосовой помощник "Маруся" – вместо него теперь значится "Алиса AI".
Для компьютеров обязательными к предустановке стали три программы: "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.
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