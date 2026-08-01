Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 07:35

Политика

Правительство РФ утвердило список обязательных к предустановке приложений

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Правительство РФ утвердило перечень программ, разработанных в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые с 2027 года должны быть предварительно установлены на смартфоны, планшеты и компьютеры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В перечень для смартфонов и планшетов вошли следующие приложения:

  • "Яндекс Браузер";
  • "Яндекс с Алисой";
  • "Яндекс Карты";
  • "2ГИС";
  • "Яндекс Диск";
  • "Почта Mail.ru";
  • "Макс";
  • "Дзен";
  • "VK Видео";
  • "ВКонтакте";
  • "Одноклассники";
  • Mir Pay;
  • "Госуслуги";
  • "МойОфис";
  • антивирус "Лаборатории Касперского";
  • RuStore;
  • "ЛитРес";
  • "Честный знак".

По сравнению с перечнем на 2026 год, из списка исчез голосовой помощник "Маруся" – вместо него теперь значится "Алиса AI".

Для компьютеров обязательными к предустановке стали три программы: "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Сбер разработал программу для установки приложения банка на iPhone без визита в офис. Ссылку на программу можно найти на сайте банка и в его канале в MAX. Для установки понадобится компьютер, весь процесс занимает несколько минут.

Между тем мессенджер MAX интегрировали в приемную кампанию в вузы 2026 года. Проект был реализован при поддержке Минобрнауки России. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомление от портала "Госуслуги" со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере.

В России растет интерес к смартфонам на базе Android

Читайте также


политикатехнологии

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика