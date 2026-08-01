Правительство РФ утвердило список обязательных к предустановке приложений

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Правительство РФ утвердило перечень программ, разработанных в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые с 2027 года должны быть предварительно установлены на смартфоны, планшеты и компьютеры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В перечень для смартфонов и планшетов вошли следующие приложения:

"Яндекс Браузер";

"Яндекс с Алисой";

"Яндекс Карты";

"2ГИС";

"Яндекс Диск";

"Почта Mail.ru";

"Макс";

"Дзен";

"VK Видео";

"ВКонтакте";

"Одноклассники";

Mir Pay;

"Госуслуги";

"МойОфис";

антивирус "Лаборатории Касперского";

RuStore;

"ЛитРес";

"Честный знак".

По сравнению с перечнем на 2026 год, из списка исчез голосовой помощник "Маруся" – вместо него теперь значится "Алиса AI".

Для компьютеров обязательными к предустановке стали три программы: "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Сбер разработал программу для установки приложения банка на iPhone без визита в офис. Ссылку на программу можно найти на сайте банка и в его канале в MAX. Для установки понадобится компьютер, весь процесс занимает несколько минут.

Между тем мессенджер MAX интегрировали в приемную кампанию в вузы 2026 года. Проект был реализован при поддержке Минобрнауки России. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомление от портала "Госуслуги" со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере.