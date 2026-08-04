"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store на фоне отзыва сертификатов банков РФ

"Яндекс Браузер" занял первое место в App Store среди бесплатных приложений и утилит на фоне отзыва сертификатов банков РФ. В Яндексе сообщили, что в их программе ресурсы отечественных финансовых организаций, перешедшие на национальные сертификаты, открываются без проблем.

В Safari, Google Chrome и прочем иностранном ПО не поддерживаются российские сертификаты безопасности. Поэтому пользователи могут видеть предупреждения о небезопасном соединении и доступ на сайты банков ограничивается.

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