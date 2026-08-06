В Крылатском начали реконструировать спорткомплекс с гостиницей для атлетов

В Крылатском районе Москвы начали реконструировать спорткомплекс с гостиницей для атлетов. Он находится на Гребном канале – месте с полувековой историей. Он принимал соревнования самого разного уровня. Настоящую известность каналу принесла московская Олимпиада 1980 года.

Как развивают Гребной канал сейчас? Каким будет физкультурно-оздоровительный комплекс после завершения работ? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.