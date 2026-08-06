В Москве участники СВО и их семьи смогут узнать о мерах поддержки по видео

В Москве участники СВО и их семьи смогут получать консультации о доступных мерах поддержки по видеосвязи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты центров госуслуг расскажут о льготах, помогут разобраться с оформлением документов, а также проинформируют о дополнительных социальных гарантиях.

Записаться на личную консультацию в онлайн-формате можно через сервис на mos.ru или на сайте "Мои документы Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.