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Новости

06 августа, 13:45

Общество

В Москве участники СВО и их семьи смогут узнать о мерах поддержки по видео

В Москве участники СВО и их семьи смогут узнать о мерах поддержки по видео

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В Москве участники СВО и их семьи смогут получать консультации о доступных мерах поддержки по видеосвязи. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты центров госуслуг расскажут о льготах, помогут разобраться с оформлением документов, а также проинформируют о дополнительных социальных гарантиях.

Записаться на личную консультацию в онлайн-формате можно через сервис на mos.ru или на сайте "Мои документы Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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