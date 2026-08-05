Редкую красношейную поганку заметили в Терлецком лесопарке Москвы

В Терлецком лесопарке недавно загнездились птицы, занесенные в Красную книгу. Красношейную поганку заметили в Москве впервые за всю историю орнитологических наблюдений.

Пара растит птенцов. Они забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только маленькие головы. Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.