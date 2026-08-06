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06 августа, 07:30

Политика

Депутаты ГД предложили увеличить штрафы за установку знака "Инвалид" без разрешения

Депутаты ГД предложили увеличить штрафы за установку знака "Инвалид" без разрешения

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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за установку на автомобили поддельных знаков "Инвалид". Законопроект направили в правительство депутаты во главе с Ярославом Ниловым.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Инициатива предполагает увеличить его до 7,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение – ввести штраф до 25 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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