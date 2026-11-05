Владимир Путин призвал ОКР продолжить работу по защите интересов российских спортсменов

Владимир Путин призвал Олимпийский комитет России продолжить работу по защите интересов российских спортсменов. В ходе совещания с правительством глава государства отметил, что международные организации и арбитражный суд принимают решения в пользу возвращения россиян на соревнования.

Однако некоторые страны по-прежнему сохраняют ограничения. Путин назвал такие действия политизированными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.