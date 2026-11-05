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05 ноября, 15:00

Транспорт

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро

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В московском метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Инфографика и постеры в вагонах расскажут пассажирам о 11 регионах Дальневосточного федерального округа, который занимает 41% территории России.

Каждый из десяти вагонов посвящен отдельной теме и оформлен в своем цвете. Среди них туризм, промышленность, добровольчество, природные достопримечательности, образование и карьерные возможности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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