Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро

В московском метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Инфографика и постеры в вагонах расскажут пассажирам о 11 регионах Дальневосточного федерального округа, который занимает 41% территории России.

Каждый из десяти вагонов посвящен отдельной теме и оформлен в своем цвете. Среди них туризм, промышленность, добровольчество, природные достопримечательности, образование и карьерные возможности.

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