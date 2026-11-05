Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Лерчек

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Заседание пройдет в закрытом режиме, без участия прессы и публики. Сама Чекалина в суд не придет, ее интересы представит адвокат.

Ранее блогер получила условное наказание и штраф более 763 миллионов рублей за вывод за границу свыше 250 миллионов рублей. Приговор обжаловали обе стороны: защита и прокуратура. Защита намерена добиваться разрешения на ее выезд в Китай для лечения.

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