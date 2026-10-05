За первый месяц работы на Рублево-Архангельской линии совершили свыше 850 тысяч поездок. Тем временем на новом участке ветки между станциями "СберСити" и "Новорижская" щит "София" уже завершил проходку. Он преодолел под землей 2,5 километра в сложных геологических условиях на глубине 25 метров и под руслом Москвы-реки.

Как щит прокладывает себе дорогу? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.