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Новости

05 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Сахарный диабет диагностирован у 6 млн взрослых в России

"Деньги 24": на рынке труда в РФ вырос спрос на выпускников колледжей и техникумов

Экологи предложили закрывать баки для отходов из-за активности медведей в Подмосковье

Собянин: в Колледже Московского транспорта обучают востребованным специальностям

"Спецреп": медведи в городе

Профессор МГУ Малыгина прокомментировала изменения в списке олимпиад для абитуриентов

В России сократили список олимпиад для льготного поступления в вузы

На Канале имени Москвы заметили необычные гонки моделей кораблей

"Деньги 24": количество вакансий для выпускников колледжей и техникумов выросло на 84%

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа: на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Теперь сделать прививку можно в 20 мобильных пунктах, 18 из которых работают у станций метро, МЦК и МЦД. Пункты вакцинации работают ежедневно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.

"Уже 12 лет конкурс "Абилимпикс" объединяет тысячи участников с особенностями здоровья и ведущих работодателей города. Мастера не просто участвуют в состязаниях, но и получают возможность пройти стажировки и трудоустроиться в компаниях-партнерах. С 5 по 9 октября в столице пройдет финал Московского чемпионата "Абилимпикс – 2026", где почти 900 участников, включая шесть ветеранов СВО, продемонстрируют мастерство в 65 компетенциях, 12 из которых – новые. Соревнования пройдут на 21 городской площадке, а по итогам сформируется сборная столицы для участия в Национальном первенстве", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва расширила возможности олимпиадной подготовки для младшей и средней школы. Почти 10 тысяч учеников 3–6-х классов смогут углубить знания по математике и естественным наукам и подготовиться к олимпиаде. Более чем в 40 школах откроются специальные кружки, для отбора в которые нужно пройти тестирование на платформе "МЭШ".

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