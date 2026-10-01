Минэкологии Подмосковья получило около 20 обращений о следах медведей

В Минэкологии Московской области с начала года получили около 20 обращений о следах медведей рядом с домами. В регионе сейчас может находиться до 80 бурых медведей, сообщили специалисты. Животные обитают в лесах под Шаховской, Волоколамском, Истрой, Клином и Талдомом.

Вопрос безопасного соседства людей и медведей сейчас обсуждают в правительстве. Власти готовят изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать решения по регулированию численности хищников.

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