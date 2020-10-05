Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Маршрут № 1542 в Красногорск стал самым востребованным направлением проекта "Москва – область". Автобусы этого маршрута связывают станцию метро "Тушинская" и ЖК "Изумрудные холмы". В первую неделю работы маршрута пассажиры совершали около 10,5 тысячи поездок в будний день, а сейчас – уже 16,2 тысячи.

"По задаче Сергея Собянина развиваем специальные сервисы для велосипедистов. С 2024 года личный двухколесный транспорт по окончании сезона можно оправить на склад Велобайк. Специалисты бережно сохранят его и подготовят к весне", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самые современные электробусы Мосгортранса вышли на круглосуточный маршрут Б на внешней стороне Садового кольца. Экологичный маршрут охватывает сразу 10 районов ЦАО, 23 станции метро и МЦД.