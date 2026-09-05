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05 сентября, 22:15

Экономика

Путин по ВКС дал старт проекту "Восток Ойл"

Путин по ВКС дал старт проекту "Восток Ойл"

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Владимир Путин в формате видеоконференции дал старт проекту "Восток Ойл" в Красноярском крае. В эксплуатацию был введен магистральный нефтепровод к новому терминалу "Бухта Север" и началась отгрузка первой нефти в танкер "Валентин Пикуль".

Президент отметил, что это событие имеет огромное значение для развития Северного морского пути и всего Арктического региона. Это позволит стране наращивать сырьевую и производственную базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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