Путин по ВКС дал старт проекту "Восток Ойл"

Владимир Путин в формате видеоконференции дал старт проекту "Восток Ойл" в Красноярском крае. В эксплуатацию был введен магистральный нефтепровод к новому терминалу "Бухта Север" и началась отгрузка первой нефти в танкер "Валентин Пикуль".

Президент отметил, что это событие имеет огромное значение для развития Северного морского пути и всего Арктического региона. Это позволит стране наращивать сырьевую и производственную базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

