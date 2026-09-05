Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и отправились в американскую резиденцию в центре столицы. Ранее их самолет приземлился в аэропорту "Внуково", где их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Он поприветствовал гостей, назвав их миротворцами, и опубликовал фотографии со встречи. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская делегация во время визита в Москву представит предложения по прекращению конфликта на Украине.

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