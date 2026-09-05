Вьетнам примет 1,5 миллиона туристов из России по итогам года

Вьетнам примет рекордные 1,5 миллиона туристов из России по итогам года. Данные приводит Минэкономразвития. За первую половину 2026 года страну посетили почти 900 тысяч российских туристов.

Рост турпотока объясняют прямым авиасообщением и возможностью расплачиваться через QR-коды и картами "Мир". В ведомстве отметили, что Вьетнам оказывает серьезную конкуренцию Таиланду, который в прошлом году принял более 2 миллионов россиян.

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