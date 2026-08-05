Собянин: Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов

Москва помогает Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов. Об этом рассказал лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По словам мэра, в Донецке и Луганске отремонтировали жилье, школы и детские сады. Там реконструируют улицы, мосты, парки и скверы.

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