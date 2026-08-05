05 августа, 13:15Мэр Москвы
Собянин: развитие ЦТУ важно для развития экономики страны в целом
Центральный транспортный узел (ЦТУ) важен для экономики всей России. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
Мэр рассказал, как и почему столица развивает разные виды перевозок. Он также раскрыл детали создания сети высокоскоростных магистралей.
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